Täna algab kaheksas dokumentaalfilmide festival DocPoint Tallinn

Festivali korraldaja Riin Eensalu sõnul üllatab DocPoint sel aastal naisrežissööride suure osakaaluga. „Neljakümne viiest filmist lausa kahel kolmandikul on naisrežissöör. Märkimisväärne on ka see, et naiste loodud filmid paistavad silma väga teravate teemadega ning on sageli nõudnud oma elu ohtupanemist,” ütles Eensalu.

Festivali raames toimub ka mitmeid eriüritusi. Hiljutisel maailma suurimal dokumentaalfilmide festivalil IDFA žürii eripreemia pälvinud „Tule tagasi vabana!” filmi autor Ksenija Ohhapkina annab loengu BFM-i kinosaalis reedel kell 11.00. Ksenija jagab kogemusi sellest, kuidas töötada võõras keskkonnas, leida üksteisemõistmine operaatoriga ja luua klassikalise narratiivse struktuurita film.

Laupäeval kell 15.30 linastub noore autori Zosja Rodkevitši siiras ja isiklik dokk „Minu sõber Boriss Nemtsov”. 2015. aastal mõrvatud Venemaa tuntuimast opositsioonipoliitikust kõnelevale filmile järgneb Avatud Eesti Fondiga koostöös korraldatav avalik arutelu, milles osalevad keskkonnaaktivist, Boriss Nemtsovi kauaaegne sõber ja võitluskaaslane Jevgenia Tširikova ning värskelt Nižni Novgorodist Eestisse kolinud noored ajakirjanikud ja muusikud Ksenja ja Stanislav Smirnov. Vestlusringi modereerib dokumentalist Marianna Kaat. Arutelu toimub vene keeles.

Laupäeval algusega kell 18.00 toimub Disaini- ja Arhitektuurigaleriis valguskunstnik Tõnis Vellama näitusest “Tule Valges” ümbritsetuna Robert Jürjendali ja Kaido Kirikmäe kontsert ning selle sissepääs on huvilistele vaba.

Äsja ERR-i aasta muusikuks valitud Robert Jürjendal on loonud muusika kahele tänavusel festivalil esilinastuvale Eesti filmile, „Tule tagasi vabana!” ning „Naine ja liustik”.

DocPoint Tallinn toimub 25.-29. jaanuarini kinodes Sõprus ja Artis. Piletid on saadaval Piletilevis ja festivali ajal kinodes. Programmi leiab kodulehelt.