Vaata: Renate uus laul ja muusikavideo räägib hea ja halva vaheldumisest suhtes

Renate räägib loo kohta järgmist: "Laulu kirjutasin juba üsna mitu aastat tagasi ning nüüd 2016. aasta sügisel otsustasime selle lõpuks ära teha. Siin kohal tuli mulle appi Tomi Rahula, kes loo arranžeeris. Laul ise räägib hea ja halva vaheldumisest suhtes, kus püsib lootus, et peale mõõna tuleb ikka alati tõus ning just selle tõusu nimel ollakse valmis kehvematel aegadel vastu pidama ning paremaid aegu ootama. Video autor on Megapiksel Stuudio ning filmimiseks tuli seekord kohale operaator otse Hollandist. Soovisin filmida muusikavideo oma lapsepõlvekodus, Albus, kus kuni põhikooli lõpuni elasin ja koolis käisin. Kaadrisse püüdsime kauni Albu Mõisa ning vastavatud Jäägri Villa."

Renate edasiste plaanide sisse mahub uute laulude salvestamine stuudios ning uue esinemiskava kokkupanek. "Esinen edasi ka tavapärase energilise tantsumuusika kavaga, aga hakkame esinema ka akustilise trioga, hetkel käivad veel viimased ettevalmistused," räägib laulja.

Renatet saab järgmisena esinemas näha 11. veebruaril Vana-Veski puhkekeskuses ja 18. veebruaril Tartus, Sõbra Pesas.