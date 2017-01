Michael Jacksoni tütre šokeeriv esimene intervjuu: mind vägistati, kui olin 14-aastane

18-aastase Parise arvates oli tema isa surm ette planeeritud. «Ta vihjas sageli, kuidas inimesed tema peale hammast ihuvad. Ükskord ütles ta otse välja: «Ühel päeval nad tapavad mu.»,» rääkis Paris.

«See on ilmselge. Kõik viidad osutavad selle suunas. Ma tean, et see kõlab nagu vandenõuteooria, kuid tõelised fännid ja kõik perekonnaliikmed teavad seda. See oli ette planeeritud.»

Paris oli kõigest 11-aastane, kui Jackson 2009. aastal retseptiravimite surmava kombinatsiooni tõttu südamerabanduse sai.

Popstaari ihuarst dr Conrad Murray mõisteti hiljem süüdi tahtmatus tapmises ja ta saadeti neljaks aastaks trellide taha.

Paris ei süüdista isa surmas Murrayd, kuid usub, et juhtunu taga oli midagi hoopis hirmsamat.

«Ma tahan, et õiglus võidutseks, kuid see on nagu malemäng. Ma üritan seda õigesti mängida. Rohkem ma selle kohta hetkel öelda ei saa,» sõnas neiu.

Depressioon ja enesetapukatsed

Paris avalikustas ka, et ta sattus teismelisena vägistamise ohvriks - teda ründas 14-aastasena palju vanem ja võõras mees.

Pärast seda sattus Paris depressiooni ja ta hakkas narkootikume kuritarvitama. Paris üritas mitmed korrad enesetappu ja ta varjas endale tekitatud vigastusi perekonna eest.

«See oli puhas enesevihkamine. Madal enesehinnang. Arvasin, et ma ei oska midagi õigesti teha ja ma ei vääri elu,» ütles Paris.

Parisele kirjutati välja samad antidepressandid, mida võttis tema isa. Neiu sõnul ei võta ta enam ravimeid.

Pärast viimatist enesetapukatset läks Paris teraapiat pakkuvasse kooli Utah's, mis muutis tema elu täielikult. Paris soovib end ise ära elatada hoolimata sellest, et ta on isa hiigelvaranduse pärija. Hetkel töötab Paris modellina ja ta plaanib hakata ka näitlema.

Prince Jackson, Blanket Jackson ja Paris Jackson / Scanpix

Parise sõnul oli tema elu poplegendist isaga üllatavalt normaalne ja ta ei kahtle üldse, et Michael on tema bioloogiline isa.