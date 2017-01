Draamasarja «Litsid» võtted algasid, peaosas Merle Palmiste

Mart Sander rääkis raamatu «Litsid» esitlusel möödunud aasta augustis, et lugu ei räägi niivõrd naistest, kes töötavad bordellis, vaid hoopis kahest diktaatorist - Hitlerist ja Stalinist, kes tegid Euroopa väikeriikidest litse iseendale.

«Juurdlesin oma raamatus teemal, kuidas inimesed sunniti lõputule vaimsele prostitutsioonile, mis kestis tegelikult mitu inimpõlve ja see on palju hullem litsindus kui see, mis toimub bordellis.»

Raamatus pole ainult naised, vaid väiksed poliitilised nööritõmbajad, kes üritavad iga tuulega seilata kaljude vahelt läbi, puhugu nõukogude või saksa tuul.

Mart Sander: «Tegelikult räägib raamat ja ka draamasari antikangelastest, mis ei tähenda, et nad ei oleks sümpaatsed. Paljude inimeste jaoks on kuiva ajalugu igav lugeda ja vaadata. Need algavad ja lõppevad reeglina ühtemoodi. Minu loos saab ka tavaline inimene antikangelastega paremini samastuda.»

Raamat ja seriaal põhinevad Sanderi sõnul tõestisündinud lugudel.