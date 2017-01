Peogalerii: Võimas pidu «Don’t Tell My Boss» küttis Teatri kuumemaks, kui põrgu!

«Don’t Tell My Boss» – see oli enneolematult karm ja kuum öö täis salapära ja tabusid!

See võrgutustest tulvil öö täitis iga kohalolija kõige salajasemad unenäod ja need saladused jäid klubisse! Baarilette kaunistasid Teatri kaunid diivad, kes oma fantastilise tantsushow’ga pakkusid silmailu igaühele! Imeliste kokteilidega andsid peole hoogu juurde Xanté tüdrukud!

Juba sel reedel, 20. jaanuaril saab klubi Teater tunda, mida tähendab üks õige retropidu!

Lavale astub võimas retrobänd REGATT, kes näitab Teatrile esmakordselt, kuidas pidutseti 80ndatel! Pane vaim valmis, sest möll saab olema nostalgiliselt meeletu ja parimate kokteilidega kostitab Bombay Sapphire!

OMA LUGEJATE VAHEL loosime ka välja VIP-paketi viiele võimsa REGATI live’ile! Loosis osalemiseks saada enda lemmik 80ndate tantsuhitt meilile mareli@klubiteater.ee! Võitja kuulutame välja reedel, 20. jaanuaril kell 15.00!