President Kersti Kaljulaid jagab kodu ihukaitsjatega?!

President Kaljulaid on korduvalt öelnud, et ei soovi kolida Kadrioru lossi ja kavatseb jääda elama oma Nõmme majja.

Loomulikult tekkis rahva seas kohe paanika, et kas maksumaksjatel tuleb nüüd presidendi kodu turvamise eest eraldi maksma hakata ning lisaks katta kulud ka tema kinnistule ihukaitsjate jaoks tööruumide ehitamiseks. Näib, et päris nii see siiski pole ja Kaljulaid on otsustanud kulutada võimalikult vähe maksumaksja raha.

Näiteks katab ta enda kodu kommunaalkulud omast taskust, samuti maksis ta ise kinni oma eramu katusele hiljuti paigaldatud kolmkümmend kuus päikesepaneeli.

Pikemat artiklit loe juba värskest Kroonikast!