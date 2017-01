Kuula: folkpunt Zetod avaldas värske sõnnikulaotamislaulu

Mõne üksiku armastuslaulu kõrval on Zetode kontsertidel ikka kõlanud lood loomade tapmisest, kõrtsikaklustest, riiete valmistamisest, sõdimisest, hambavalustki… kuid miskipärast pole tsurad puudutatud kõige olulisemat, kõige elulisemat – seda, millele pühendatud rahvalauluteaduses terve omaette kategooria; seda, mis ometigi kogu elu alus – jah, te arvasite õigesti – see on SITT.