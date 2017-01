Kas teie teate kus Eestimaa nurgas asub Pariisi tuntuima turismiobjekti Eiffeli torni koopia? Õige vastus on Hiiumaa. See asub Reigi külas, kohas mida välismaalased nimetavad Hiiumaa Disneylandiks, eestlastele on ehk omasem öelda leitajate küla. On aeg avastada Eestimaad!