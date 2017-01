Egiptuses leiti kivimurdu rajatud hauad ja peata krokodillijäänused

Egiptuse antiigiameti juhi Mahmoud Afifi teatel leiti 3400 aasta vanune matmispaik 2015. aastal Aswanist Gebel el Silsilast, mis on tuntud kivimurdude koht, edastab seeker.com.

Egiptuse Gebel el Silsila kivimurd / Archive/Scanpix

Seal olid kivimurrud juba iidsel ajal, suur osa Vana-Egiptuse püramiidide ja templite kivisid pärineb sealt.

Egiptuse Gebel el Silsila kivimurd / Personalities/Scanpix

Uurimine näitas, et nimetatud matmispaik pärineb kahe 18. dünastia vaarao Amenhotep II ja Thutmosis III valitsemisajast, sellesse dünastiasse kuulus ka poiss-vaarao Tutanhamon, kelle matmispaik leiti 1922. aastal.

«Seni oleme leidnud 26 kivimurdu rajatud hauda, mille vanus on umbes 3400 aastat. Neis haudades oli nii mehi, naisi kui lapsi, kes surid erinevas vanuses. Paika oli maetud üle 80 inimese,» teatas Rootsi Lundi ülikooli arheoloog Maria Nilsson, kes juhib Egiptuse Gebel el Silsila uurimisprojekti.

Leidude hulgas on kolm suuremat krüpti, kaks nišši ohvriandide jaoks, üks matmispaik, kus olid loomajäänused ning kolm lapsematust.

Arheoloogidele pakkus huvi asjaolu, et kolm last olid maetud erineval viisil. Üks lastest oli pandud kivist välja raiutud hauakambrisse, teine madalasse hauda, millele oli paigutatud kiviplaat ja kolmas laps oli keeratud kangasse ja pandud puidust kirstu ning hauapanusena oli tal kaasas jumal Beši kujutav amulett ja kaelaehe. Vana-Egiptuses oli jumal Beš laste kaitsja.

Veel märgati, et kolmest lapsest kaks olid maetud ülejäänud matmispaikadest kaugemale.

«Tegemist oli hoolikate matmistega, kuid miks need kaks last maeti eraldi, on mõistatus. Mis puudutab aga sealseid kitsede ja lammaste jäänuseid, siis võidi need loomad ohvriks tuua,» teatasid arheoloogid.

Kõige intrigeerivamaks leiuks olid täiskasvanud krokodilli jäänused, mis leiti matmispaikade vahel olevalt siseõuelt.

Krokodilli matmine õuele on mõistatus, kuid teadlased oletavad, et see võib olla viide piirkonna krokodillijumalale, keda seal kummardati. Krokodill oli maetud saba lõunas ja pea põhjas, kuid kolju puudus.

Kivimurrust eemal leiti veel ühe krokodilli skelett ja ta oli samasuguses asendis nagu esimene krokodill, kuid temal oli saba põhjas ja pea lõunas, kuid ka seal puudus kolju.

«Meil ei ole kahjuks andmeid, kas need loomad pandi nekropoli kui kaitsejumalused või nad lihtsaid surid neis paikades. Kuid kuna seal on kaks krokodilli, kes on nagu «kompassid» ja neil mõlemal puudub pea, siis tasub seda edasi uurida,» teatas rootslannast arheoloog Nilsson.

Inimeste skelettide uuringud näitasid, et suur osa oli neist oma elujala ja surres võrdlemisi hea tervise juures.

Nilsson selgitas, et siiski oli märke raske füüsilise töö kohta, kuid mitte alatoitumuse ja raskete haiguste kohta.

«Mitmetel luudel on näha paranemise märke, mis tähendab seda, et meditsii oli selles kogukonnas heal tasemel. Kuna maetud on nii mehi, naisi kui lapsi, siis elasid seal perekonnad, võimalik et koguni suguvõsad,» lisas arheoloog.