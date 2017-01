Kuula: lauljatar Renate kaverdas Eesti Laulu võistluslugusid

Renate andis uue ilme Elina Borni, Lenna, Ariadne, Carl-Philipi, Kerli, Koit Toome ja Laura loole.

Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

Koit Toome & Laura - "Verona"

Ariadne - "Feel Me Now"

Carl-Philip - "Everything But You"

Kerli - "Spirit Animal"

Elina Born - "In or Out"

Milline on Sinu lemmik?

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril ning finaalkontsert 4. märtsil Saku Suurhallis.