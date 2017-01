Video: mees ostis oma säästude eest põllu ja mida ta leidis?

The Telegraphi teatel oli arheoloogiharidusega mees enne põlluostu uurinud vanu kirjutisi, mille kohaselt pidi tema ostetud paigas asuma keskaegse suurlinna Trellechi jäänused ja ta käivitas projekti The Lost City of Trellech.

37-aastase Wilsoni sõnul oli maatüki ost ta elu parim investeering, samas pidasid pere ja sõbrad teda hulluks, kuna nad ei uskunud tema teooriat kadunud linnast.

Mehe teatel saab Trellechi algusajaks lugeda 13. sajandi, ta oli oma aja kohta suur linn, sest seal elas umbes 10 000 inimest. Võrdluseks: Londonis elas siis umbes 40 000 inimest.

Aastate jooksul on arheoloog pidanud loobuma mitmest töökohast, kuna ta harrastus oli talle tähtsam.

Nüüdseks on ta koos vabatahtlike abilistega kaevanud välja 400-ruutmeetrise hoone, mida ümbritseb vallikraav, mitu majavundamenti ning igapäevaelus kasutatud esemeid nagu peekrid, taldrikud, noad ja tööriistad ning viiteid rauaga tegelemisele.

Wilsoni andmetel elas Trellechis pärast William Vallutaja ja ta armee saabumist Briti saartele De Clare'i nimeline normannisuguvõsa, mis tegeles rauatootmise ja sepatööga.

Briti ajaloolased ja arheoloogid ei teadnud sajandeid, kus Trellech asus, sest linn jäi Inglise kodusõja ja näljahäda ajal 17. sajandil tühjaks, lagunes ning mattus lõpuks mulla ja taimede alla.

Kinnitamata andmetel on inglane kulutanud väljakaevamistele umbes 210 000 naela (250 000 eurot).