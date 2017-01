Erika Salumäe tütre seiklusrohke sünnitus: viimase hetke haigla vahetus ja keisrilõige

«No oli meil aga öö! Kuskil 2 paiku kargas Gowri meie magamistuppa: «Üüüülesse! Üüüülesse! Shantil tulid veed ära!» Mina muidugi kobisin kohe unesegusena nende magamistuppa, et kas on ikka õige asi - mine sa neid ootusärevil noori isasid tea!? OLIGI. Suuur loik põrandal ja jätkus nii voodisse ja hiljem kõikjale. Shanti kenasti pikali. Pidi pissile minema ja näe noh - juhtus nii, et tuli juba voodiotsas ära,» kirjutab vanaema Gerli Grand oma blogis, kuidas sünnitus alguse sai.

Erika Salumäe tütar Shanti ise aga ei taibanudki kohe, et nüüd läheb sünnitamiseks.

«Me kõik kolmekesi kargasime paanikas mööda maja ringi nagu mägikitsed. Ei - rohkem nagu peata kanad. Keegi meist ei mäletanud äkki, kus asub tuttava taksojuhi visiitkaart ja ilmselgelt tundus meile, et on vaja ilmtingimata kaasa võtta kõik käeulatuses olevad asjad, et äkki läheb vaja a la supipotti, käterätikuid, rannamänge ja jumal teab veel mida,» kirjutab Gerli, et Shanti vaatas seda kõike pealt kuskil 10 minutit ja lausus lõpuks vaiksel häälel: «Äkki peaks haiglasse sõiduks auto ära tellima?»

Olles haiglasse jõudnud, nägi Gerli, et Shantil kästi ratastoolist püsti tõusta, talle ei pakutud istet, pikalipanemisest rääkimata ning otsustati teise haiglasse sõita.

Kuna emakas piisavalt ei avanenud, tuli väike Neityri Grand Uustalu ilmale keisrilõikega.

