Kuidas tunda ära tõeline eestlane? Kerli Kõiv jagab 10 nippi

1. Pokkerinägu ehk tuim ilme

Eestlase puhul ei ole kunagi teada, kas ta on õnnelik või kurb. Või vihane. Või erutatud. Enamus eestlasi varjavad oma emotsioone tõeliselt hästi ning läbi aegade on innustatud oma emotsioone vaka all hoidma, sest naermine ja nutmine on märk halbadest kommetest.

2. «Kas tead, et eestlased leiutasid Skype'i?»

See on midagi, mille üle oleme me väga uhked ning sellest rääkimine on suurepärane vestluse alustamiseks. Skype on meile kinnisideeks, see oleks sama ka sinuga, kui sinu riik oleks selle leiutanud.

3. Me paneme igale poole hapukoort

Tegid suppi? Pane sinna hapukoort. Kartulid? Paneme neile natukene hapukoort peale. Lisaks tehakse hapukoorest mõningaid tõeliselt maitsvaid magustoite. Päikesepõletus? Hapukoor töötab ka ravimina.

4. Vähem juttu, rohkem tegusid

Ma filmisin hiljuti Eestis muusikavideot ja lokatsiooni valimisel ei vahetatud kolme tunni jooksul ühtegi sõna ning see oli totaalselt cool. Eestlased ei räägi väga palju, juhul kui neil ei ole midagi tähtsat öelda. Small talk ei ole vajalik ning maailmas reisides kulus mul sellega harjumiseks aastaid. Enne seda arvasid inimesed, et ma olen ebaviisakas, tegelikult olen ma eestlane.

5. Kas seal on saun?

Küsimus kerkib üles varem või hiljem, sest me lihtsalt ei saa elada ilma saunas käimata. Los Angeleses saavad eestlased koos korea inimestega saunas ja spaas käia.

6. Kogu Ida-Euroopa ja Skandinaavia teema

Eestlastel on tänu erinevatele okupatsioonidele ja segatud verele erinev välimus. Enamus meist on pikad ja blondid ning mõningate Ida-Euroopast pärit näojoontega. Inimestele tekitab segadust arvamine, kust me pärit oleme ning tänaseni ei ole me kindlad, kas me oleme osa Skandinaaviast või Ida-Euroopast.

7. Me ajame inglise keeles rääkides sassi inimeste soo nimetuse

Seda selle pärast, et eesti keeles ei ole eraldi sugude nimetust. Ma olen Los Angeleses elanud ligi 9 aastat ja ajan seda ikka veel vahel sassi. Meie keel on maailmas üks raskemini õpitavaid.

8. Alasti olemine on lahe, võõrastega rääkimine mitte

Tänu saunakultuurile ei ole alastus väga suur probleem. Saunapäeval on normaalne, et kõik mehed lähevad koos sauna ja kõik naised lähevad koos, isegi siis kui nad ei ole varem tutvunud. Saun on abiks, et hea õlu ja jutu saatel omavahel paremini tuttavaks saada. Teine asi on tänaval võõrale inimesele lähenemine. Ära seda tee. Inimesed arvavad, et sa oled peast hull.

9. Trenni tehes kantakse korralikku spordivarustust

Mu ema sundis mul viimane kord kui ma Eestis olin sokke vahetama, sest ma ei kandnud jooksusokke - neil on hoopis teine disain kui tavalistel. Suvaliste retuuside kandmine ei olnud isegi valik mitte, sest tal oli mitmeid paare jooksupükse ja särke, mis imavad higi. Lisaks ei näe sa inimest niisama rattaga sõitmas - nad kannavad pealaest jalatallani rattasõiduvarustust.

10. Kui miski vajab ehitust või parandamist, teeme selle ära ilma suurema kärata

Eestlased suudavad lahendada igasuguse situatsiooni ilma suurema draamata. Kui maja vajab ehitamist, me ehitame selle. Kui miski läheb katki, me parandame. Tänu rasketele aegadele, mis meie riik on läbi elanud, keskendume pigem lahendustele kui probleemidele. Meil on isegi kuulus väljend «kus viga näed laita, seal tule ja aita».

