Uus tõusev trend? Mis asi on põse püsimeik?

Tulite äsja Hiinast, kus õppisite uut tehnikat ehk põse püsimeiki — millega täpsemalt tegu?

Püsimeigi tehnikaga teostatud põsemeigi eesmärk on see, et kliendile jääks põseruužile põsepuna efekt. Kliendiga koos valitakse välja temale sobiv värvitoon. Kuna olemas on erinevaid toone, peab see sobima kliendi nahatüübiga/värvusega ehk siis kellele milline toon täpsemalt sobib. Kui sobiv värvitoon on protseduuriks välja valitud, tehakse põskedele eskiis ja teostatakse püsimeigiga puudriefekt, mis on nähtav kahe nädala pärast ja kuu aja pärast on lõplik tulemus käes. Antud protseduurile võib kaasneda kordushooldus, kõik oleneb sellest, kas klient soovib tulemust tumedamaks muuta või siis rahuldab teda esmakordne tulemus. Põseruuži efekt peab olema loomulik ja puhas, et jääks värske jume, mitte tumedad jooned.

Kuna püsimeik on teatavasti justkui tattoo, siis kui ohutu on antud protseduur?

See on absoluutselt ohutu. Kui püsimeiki teostada õigesti, siis me teeme püsimeigi naha pealmisesse kihti, see ei ole nagu tattoo, mis läheb sügavale ja sinna jääbki. Kui klient protseduuritoolist tõuseb, ei pruugi see vaatepilt olla koheselt ilus. Kui kulmude, silmade ning huulte puhul on kohene ilus efekt, siis põskede puhul see nii ei ole. Seda seetõttu, et põsed jäävad algul punasemad ja kuna me teeme protseduuri naha pealmisesse kihti, siis nahk läheb tursesse, aga see taandub juba päeva jooksul ning kahe nädala möödudes on vaatepilt juba väga ilus. Seda protseduuri on pigem soovitatav teha siis, kui on puhkus või võimalus olla hiljem paar päeva kodune.

Kuivõrd võib antud protseduuri kasutada hetkel moes oleva kontuurimisefekti saavutamiseks?

Jah, sellega on võimalik saavutada kontuurimise efekt. Los Angeleses on üks väga tuntud meesterahvas, kes täidab nii naiste sünnitusjärgsed kui ka kaalu kaotanud meestel ja naistel tekkinud armid tätoveerides, tekitades silmapette, nii et pealtnäha ei ole enam midagi aru saada.

Oleme nii tätoveerimises kui püsimeigis jõudnud väga tippu, paljud tegijad mõtlevad kogu aeg uusi asju välja ning täiendavad ennast, et jälle teistest enam silma paista. Targad on need, kes nendega sammu peavad.

Kui kaua võtab põse püsimeigi protseduur aega?

Protseduur ise tegelikult palju aega ei võta, rohkem võtab aega siiski kliendi konsultatsioon.

Kui levinud või leitav on antud protseduur Eestis?

Eestisse see protseduur alles tuli, see on esmakordne asi. Kui keegi seda juba Eestis teeb, siis mõned vanemad tegijad, kuid kes on samuti selle alles nüüd selgeks õppinud, kuna protseduur on turul täiesti uudne.

T&M Ilusalongis on samuti võimalik sellest osa saada. Uute protseduuridega on hea see, et kui baas on olemas, siis uusi nippe juurde õppida ei ole väga keeruline. Põseruuži tegemisel on väga tähtis hajutustehnika, mis jätaks puudrise efekti, seetõttu on väga oluline, et see oleks tegijal selgeks õpitud. Kindlasti tuleb uurida enda väljavalitud tegija või koolitaja tausta – see on väga oluline!