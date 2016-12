Anna-Maria Galojan kimpus nahaalse ahistajaga

Jõuluõhtul avastas naine, et internetis on teda kiusamas keegi Niina, kes kasutab ka nime Elena ja on postitanud sotsiaalmeediasse pilte Galojanist, kus lubab, et karma saab ta kätte ja teeb talle kõvasti haiget.

Galojan on mures ja uurib oma sõpradelt, kas keegi teab, kes on see naine. Muuhulgas kirjutab ta, et selline jälitamistegevus on Briti kuningriigis seadusevastane ja karistus karm.