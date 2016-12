Elu24 video ja galerii! Vahvad jõuluvanad kimasid ringi mootorratastel: aeg on edasi läinud ja saanid on moest ära läinud

Elu24 sai jõuluvana oma meeskonnaga kätte Männi pargis ning paistab, et tsiklid asendavad jõuluvanadel saane, sest lund ju maas ei ole ja taevas kostitab ainult vihmaga.

"Koguneme juba teine aasta, et käia ringi ja jagada lastele kommi, teeme neil päeva natukene rõõmsamaks," rääkis moto-jõuluvana, et hoolimata kehvast ilmast ootavad lapsed siiski jõulumeest, komme ja kingitusi.

Kamp sõidab terve päeva ringi ning käib mööda lastekodusid laste tuju rõõmsamaks tegemas. Käiakse läbi umbes 9-10 lastekodust.

"Aeg on edasi läinud ja saanid on moest ära läinud. Lund ei ole, siis peab sellise asjaga liikuma," rääkis mootorsõidukit juhtinud põhjapõder Rudolf. "Rasked ajad ka, eks ülejäänud läksid vorstiks," tõdes Rudolf, et põtru on vähemaks jäänud.

Rudolf luges Elu24-le ka vahva luuletuse! Vaata videost!