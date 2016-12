Midagi muusikasõpradele! Raadio MyHits alustab uuest aastast ka telekanalina

«MyHitsi edulugu Eesti raadioturul andis meile julguse veelgi suuremalt mõelda ja nii alustame juba 1. jaanuaril MyHitsi stiilis muusikat pakkuva telekanaliga,» rääkis AS Trio LSL juhataja Priit Jõgi. Täisvarustuses ja kogu oma suurepärasuses saab uut ning trendikat muusikakanalit näha alates veebruarist.

Oktoobris alustanud raadio MyHits sai loodud nendele inimestele, kelle jaoks muusika on lahutamatu osa igapäevast. Esimesed uuringud näitavad MyHitsi raadiojaama erilist menu ja populaarsust 15-35-aastaste hulgas. «MyHits testib muusikastiile ja laule pidevalt oma sihtrühmas ning pakub lisaks hoolikalt valitud muusikale ka maailmatasemel produktsiooni. Me teame täpselt, millised on sihtgrupi ootused ja soovid, me oleme nendega arvestanud ning edukalt MyHits raadio käivitanud. Nüüd on võimalus neid ootusi täita ka teleekraanil,» kommenteeris Jõgi MyHitsi edulugu.

Jüri Pootsmann MyHits raadio hommikusaates / Mihkel Maripuu

Telerist leiab muusikakanali MyHits alates 1. jaanuarist muusikakanali Seitse, mis lõpetab tegevuse, sagedustelt. MyHits levib kõikides suuremates kaabelvõrkudes nagu Telia, Starman, STV ning ka enamikus pisemates väikelinnade kaabelvõrkudes. MyHits levib ka Starman üle õhu TV (endine ZuumTV) ning Tasuta TV hübriidTV kaudu ning on kõikjal nähtav nutiseadmetes STVGo! mobiilirakenduse kaudu.

Raadio MyHits Hommik ja esimene eetripäev / Ain Boltovski

Muusikakanal MyHits kuulub Trio LSL raadiogruppi, mis on osa Eesti Meedia kontsernist. Trio LSL raadiogruppi kuuluvad veel raadiod Elmar, Kuku, MyHits, Narodnoje ja DFM.