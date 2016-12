Nele-Liis Vaiksoo elas taas läbi 13 aastat tagasi saadud valusa kogemuse

«Pealtnägija» üks ajakirjanikest, Anna Gavronski, rääkis, et tegu on Nele-Liis Vaiksoo jaoks isikliku teemaga, kuna lauljanna ise on selle 13 aastat tagasi läbi elanud, vahendab Menu.

Vaiksoo sõnul on tänaseks kogetust juba 13 aastat möödas, aga need emotsioonid on tema jaoks siiski värsked ega pole kuhugi kadunud. «Kui ma haiglasse sisenesin, siis tulid kõik asjad tagasi,» rääkis naine ja lisas, et kuigi meditsiiniliselt on selle ajaga palju muutunud, siis inimlikul tasandil on kõik sama.