Ameeriklasest reporter ei pesnud end ühe kuu, keha hakkas end ise puhastama

32-aastase Hamblini sõnul oli algus kena, kuid siis hakkas ta väga haisema ja ta juuksed muutusid rasvaseks.

Taspisi ta keha harjus uue olukorraga, hais hakkas kaduma ning ta nahk ja juuksed läksid nagu iseenesest puhtamaks.

Inimkehal lõhna ei ole, seda tekitavad sellel elavad head ja halvad bakterid. Arstid hoiatavad liigse pesemise ja pesemisvahendite kasutamise eest, kuna naha loomulik tasakaal häirub. Nahk vajab õli ja baktereid, et korralikult toimida. Kui aga pesta liiga tihti, siis võivad heade bakterite kadumisel tekkida nahahaigused.

Hamblini sõnul harjutas ta keha järk järgult pesemata olema, mitte ta ei teinud seda korraga. Esmalt loobus ta seebi, šampooni ja dušigeeli kasutamisest, siis ka veest.

Hamblin oli kuulnud, et kui olla pikka aega pesemata, siis hakkab nahk end kaitsma ja ise puhastuma. Hamblini teatel ta katse kinnitas seda.

«Kui olin pikka aega pesemata, ei hakanud minu nahk lõhnama nagu parfüüm või healõhnaline dušigeel, kuid ebameeldivast lõhnast sain lahti. Olen lihtsalt nahalõhnaga inimene,» selgitas katse teinu.

Hamblini mittepesemise katse jätkub ja ta ootab huviga, et mis edasi saab.

Mehe sõnul ei kuluta ta enam aega duši võtmisele, vaid ta saab teha midagi muud.

Hamblin esmalt kahtles, kas ta halb kehalõhn on kadunud, kuid ta küsis sõpradelt ja palus neil vastata ausalt. Sõbrad kinnitasid, et ta ei lõhna enam halvasti.

Hamblini arvates on 21. sajandi maailmas «puhtusehullus», sest iga teine reklaam on kas šampooni, dušigeeli või seebi kohta. Tegelikult ei vaja inimkond nii suures koguses keha puhastavaid aineid.

«Tõendasin, et ei pea end kogu aeg pesema. Kelle huvides on, et me iga päev kasutaksime nahapesu vahendeid, eks ikka nende tootjate,» teatas ameeriklane.

Uuringud on näidanud, et regulaarselt vannis või duši all käivatel inimestel kulub elu jooksul kaks aastat enda pesemisele.

Hamblin kirjutas oma mittepesemise katsest blogis, kus küsis, et mida teha vaba ajaga, mis tekkis pesemisest loobumisel.

Arstid siiski ei soovita täielikult pesemisest loobuda, vaid teha seda vajadusel, umbes 1 – 3 korda nädalas. Kui sporditakse või tehakse rasket tööd, siis sagedamini, sest higisel nahal võivad kahjulikud bakterid ja seened vohama hakata, tekitades nahaprobleeme.