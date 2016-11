Vihane Zara töötaja õmbles hiirelaiba kleidi sisse arvatavasti sihilikult

Väljaanne New York Post küsis arvamust rõivatehase omanikult Teddy Sadakalt, kellele kuulub New Yorgis asuv Apparel Production Inc, mis toodab rõivaid brändidele nagu Karl Lagerfeld ja Marc Jacobs.

«Mina usun, et seda tehti sihilikult,» ütles Sadaka. «See näeb välja nagu vemp tehasetöötaja poolt, kellele makstakse sandikopikaid ja kes tahab sellega öelda: «Säh sulle, Ameerika!» See on lihtsalt liiga hullumeelne. Ma ei kujuta ette hiirt, kes julgeks tulla niivõrd lärmakate õmblusmasinate lähedusse.»

Naine leidis Zara kleidist hiire / Vida Press

New Yorgist pärit Cailey Fiesel andis eelmisel nädalal kohtusse rõivafirma Zara, kuna leidis nende 40 dollarit maksnud kleidi ääreõmblusest hiire. Naise sõnul tekkis tal hiirelaiba tõttu äge lööve ning ta nõuab Zaralt emotsionaalse ja füüsilise kannatuse eest kahjutasu.

Zara esindaja sõnul on firma kohtuasjast teadlik ja uurib asja. Esindaja rõhutas, et nende tehastes kantakse väga suurt hoolt tervise ja tööohutuse eest.