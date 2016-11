Clinton võitis rahvahääletuse 200 000 häälega, kuid Trump kogus vajalikud 270 valijameeste häält – kolmapäevase seisuga sai Trump 290 häält Clintoni 228 vastu, vahendab The New York Times.

Ühendriikide põhiseaduse järgi on just valijamehed need, kes 19. detsembril oma osariikide pealinnadesse kogunevad ja presidendi valivad. Tehniliselt pole aga mingit takistust, miks nad ei võiks oma südametunnistuse järgi hääletada ja keelduda toetamast kandidaati, kellega nad seotud olid. Nad võivad ka hääletamisest üldse loobuda. Selliseid valijaid nimetatakse «uskmatuteks valijameesteks».

Valijate võimalikust meelemuutusest räägitakse harva. Viimati tuli see teemaks 2000. aastal, kui George W. Bush võitis ülinapilt Al Gore'i. Valijameeste «uskmatuks» hakkamine on ka ülimalt haruldane. The New York Timesi tehtud analüüsi kohaselt on 99 protsenti valijameestest terve Ameerika ajaloo vältel hääletanud nii, nagu nad on tõotanud.

Samas on ka erandeid. Viimatine uskmatu valijamees tõstis pead 2004. aastal, kui üksik anonüümne Minnesota hääletaja valis demokraat John Kerry asemel tema asepresidendikandidaadi John Edwardsi. Tookord oli see hääl puhtalt tseremoniaalne, sest Bush oli juba kogunud 286 häält.

Valijameestel on ainult 29 osariigis keelatud rahva tahet ignoreerida ja karistused on kerged. Ajaloo jooksul pole uskmatu valijamees kunagi hääletustulemust muuta suutnud.

Arvestades aga seda, et Trumpiga polnud rahul ka paljud vabariiklased, poleks üldse imestamisväärt, kui mõned valijad uskmatuks hakkaksid. Üks Texasest pärit vabariiklaste valijamees ütles näiteks juba augustis, et talle on Trump nii vastumeelt, et ta kaalub 19. detsembril Clintoni poolt hääletamist.

Clintonil läheks aga vaja üle 20 vabariiklaste valijamehe «uskmatuks» muutumist, mis on äärmiselt ebatõenäoline.