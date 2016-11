Videointervjuu! Ilmus menukirjanik Allan Keiani krimitriloogia viimane osa «Kuidas rikkalt surra?»

Noorelt rikastumine kannab sageli ohtlikkuse saladuseloori, täpselt nagu noorelt suremises peitub alati kirjeldamatult kangelaslik võlu. Surra rikkalt ja noorelt, sööbida kollektiivsesse mällu igaveseks kadestamistväärse kangelasena on elumõtte kaotanute varjatuim salasoov. Sisimas tuksuvas kujutlusmaailmas on see kahtlemata müstiline, kuid vaadates reaalsusele otsa, saab kohe selgeks: suremine on alla andmine, progressi mõte peitub ellujäämises.

«Igas noores peab olema rikkaks saamise kirg. See aitab läbi lüüa ja sihid vallutada,» põrutab autor kindlameelselt. Küsimusele, kas ka veidi vanematel on tema romaanidest midagi õppida vastab Keian: «Muidugi on! Mul on siiras heameel, et ka nemad on minu raamatud avastanud ja tänu teostele mõistavad kaasaegseid noori paremini.»

Olgem ausad tema kahte varasemat romaani võib liialdamata hittideks titulleerida. «Et viimane osa saaks tõeline la grande finale võtsin sihilikult aega. Kui kaks esimest osa said sisuliselt jutti kirjutatud, siis viimase osa kirja panemiseks läks mitu aastat,»avab tuntust kogunud romaani viimase osa äsja ilmutanud autor telgitaguseid.

Täpselt nagu igal õitsengul lõpp on igal edulool algus. Kui nullist alustamine tekitab paljudes hirmu, saab see ühe noormehe suurimaks unistuseks. Valdava enamuse jaoks on kahekümnendate algusaastatel tõeline maailmavallutamine alles ees, rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatud Adrian Aus ihkab vaid viimase valutut lõppu.

«Ka kõige patusemad meist väärivad uut algust, tuleb vaid sellesse jäägitult uskuda!,» kaitseb kirjanik tulihingeliselt väärale teele sattunuid. Vabameelses Pattayas hullumeelsete aastate tekitatud hingehaavu elupõletamisega ravida püüdes avastab Adrian, et enesepetmine kisub need hoopis pärani. Tõeline usk iseendasse tekib elusuuna kaotanud noormehes alles Põhja-Tai kloostris pikki kuid muust maailmast täielikult ära lõigatuna järjekindlalt oma mõtteid puhastades.

«Vähemalt kord elus peaksid kõik viimase ära proovima, ennast maailma eest mõneks ajaks peitma ja elule restardi tegema,» julgustab autor eluga tupikusse sattunuid.

Kui ohtlikuks noore ja vihase Adrian Ausi uus elu kujuneb saad lugeda juba raamatust! Kahtlemata on teose ilmumine märgilise tähtsusega, sest teadaolevalt on tegemist esimese nüüdisaegse Eesti autori kirjutatud noortetriloogiaga.

Raamatu avalik esitlus toimub 14. novembril kell 18:00 Solarise Keskuse Apollo raamatupoes.

