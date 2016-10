Kahe teadlase väitel said nad kontakti tulnukatega, SETI nõuab tõendeid

Teadlased teatasid sotsiaalmeedias, et tegemist oli valgusimpulssidega, mille abil maavälise intelligentse elu esindajad võtsid Maaga kontakti ja andsid teada, et nad on olemas, edastab foxnews.com.

Samuti olid need impulsid sellised nagu võis oodata kuskil mujal kosmoses elavatelt olenditelt.

Maavälise eluga tegeleva SETI instituudi uurijate arvates ei tasuks järelduste tegemisega kiirustada, sest neil teadlastel tuleb seda tõendada.

«Ebatavaline väide nõuab ebatavalisi tõendeid. Kuni nende signaalide päritolu ei ole täiesti kindlaks tehtud, ei saa öelda, et need saadeti maavälise tsivilisatsiooni poolt,» edastas SETI.

SETi esindajate teatel kasutavad nad intelligentse elu otsingutel optilist teleskoopi Automated Planet Finder, milel abil jälgivad maaväliseid süsteeme, tähti ja planeete, kuid nad ei ole seni tabanud midagi, mis otseselt viitaks, et mõnel teisel planeedil oleks elu ja sealsed olendid sooviksid meiega kontakti võtta.

SETI intsituudi vanemastronoom Seth Shostak teatas, et ta on kahe teadlase väite suhtes skeptiline, kuna nad ei ole esitanud tõendeid.

Shostaki sõnul võisid need teadlased viidata viimastel aastatel paju räägitud «tulnukate megastruktuurile», mis on Maast 1480 aasta kaugusel Luige tähtkujus asuv täht KIC 8462852, mille juures toimub kummalisusi.

Seni ei ole täpselt teada, mis selle tähe ümber toimub, kas kõrvalekaldeid tekitavad tema orbiidil liikuvad planeedid või on tõesti selle tähe ümber intelligentse elu poolt ehitatud struktuur, mis töötab hiiglasliku saatja ja vastuvõtjana.