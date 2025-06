New York Post vahendab, et üks AC/DC hiljutine live-esinemise video on sotsiaalmeedias põhjustanud ägeda arutelu, kus osa fänne kutsub legendaarset rokkbändi üles oma pillid lõplikult kotti panema. Siiski avaldatakse ka arvamust, et täna on bändilt ebarealistlik oodata sama energiat nagu nende hiilgeaegadel.