VIDEOD JA FOTOD Eesti fitnessblogija Angela Absalon šokeerib karnivoorse dieediga: seda peab ise proovima – ega enne teada ei saagi!

Angela Absalon on Eesti fitnessblogija ja suunamudija, kes on pälvinud tähelepanu äärmusliku toitumisvalikuga. Ta ei ole lihtsalt tavaline terviseentusiast, vaid on täielikult pühendunud karnivoorsele dieedile ja mitte lihtsalt lihale, vaid toorele lihale.