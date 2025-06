Viimasel ajal on räppar Kermo Murel viidanud oma sotsiaalmeedia postitustega muusik Kerdo Möldrile. «Ega ma ei tea, kas see on kummardus või hoopis kriminaalne fetiš,» kommenteerib Mölder. Kermo Murel selgitab, et nali sündis sellest, et inimesed ajavad tema ja Möldri nime segamini.