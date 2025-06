PÄEVAHOROSKOOP 26. juuni: Jäära tähelepanu kandub rohkem rahaasjadele, Amburil tekib suur tuhin tööd teha

Tähelepanu kandub rohkem rahaasjadele. Oled valmis tublisti tööd murdma selle nimel, et sissetulekut kiiresti suurendada.

Merkuur on sekstiilis uuendusmeelse Uraaniga. Oled läbematu, sul on julgust seiklustesse tormata ja teha uljaid käike.

Ei tasu hakata asju ajama ametiasutustega, eriti juhul, kui tegemist on rahateemaga. Oota veidi rahulikumat aega.

Tänased taevaseisud soosivad uljaste ideede ellu rakendamist. Jõudu on palju, näed võimalusi ja leiad nutikaid lahendusi.

Tavapärasest keskkonnast eemal olles oled avatud ja õpid mõndagi uut. Tutvused tekivad kergesti, lootust on kohata meeldivaid inimesi.

Sul võib tekkida tunne, et kõige lähemad inimesed piiravad sind. On olulisi teemasid, mida soovid vaid enda teada hoida.

Siht on sinu jaoks nüüd selgemaks saanud. Tead, milline on järgmine samm, mille pead tegema. Sinu tee kannab sind.

Pane paika igapäevase elurütmiga seotud plaanid – asju on võimalik ajada nii, et need toimiks kiiremalt, sujuvamalt ja võtaks vähem jõudu.