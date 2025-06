Nüüd kõnelevad häälevärinal Pätsi ees nagu koolilapsed igasugused teised tähtsamad ninad: "Meie Vabariigi President on üks neist Eesti rahva poegadest, kes on sündinud juhiks, selleks, et teatavatel momentidel julgelt anda kindlaid juhtnööre oma kaaskodanikkudele ja kogu rahvale, et tabada silmapilku ja astuda võitlusse."

Nii istub Päts siis omaenda monumendi ees, sitsib seal poolteist tundi, kuulab iiveldavalt tatiseid kiiduavaldusi, noogutab tähtsalt kaasa ning ilmselgelt ei sigine tema peakolusse kordagi mõtet kogu ürituse maitselageduse kohta.

Pätsi ülistamine ja lakkamatu pugemine olid kindlasti ühed põhjustest, miks Eestiga läks nagu läks. Selle asemel, et mingilgi moel sõjaliselt valmistuda, aretati Oru lossis roosisorte, selle asemel, et olukorda analüüsida, jäid kõik otsused ühe vanamehe allkirja taha. Ja see on alati viga; ilmeksimatuid pole olemas.

Pätsi tentsik Kaarel Eenpalu pidas hüvaks mõtteks koguni Eestile uus hümn kirjutada lasta. Konkursile laekus sellist plära (alljärgnev pole mingi nali, vaid toonane võistlustöö): ​

Sind tervitame, Riigivanem,

Kes oled Eesti ülim vanem,

Me vaba riigi esimees

Ning kõige kallim, kangem mees!

Sind armastame nii kui isa,

Kel õnne annab Taevaisa,

Et oled kindel nii kui tamm

Ning on Sul nii kui lõvisamm!

Riigi direktor on just kurvi välja võtnud. Tahkuranna 1939 Foto: arhiiv

"Kedagi pole asemele panna"

Mõni aasta varem – Päts tuli oma 1936. aasta Estonias peetud kõnes iseenda isiku juurde – ja teatas, et ta on ainuvõimalik variant riiki juhtima. "Sest kedagi teist ei ole asemele panna, või peame siis endise riigikogu, kes kolm aastat surnud on, kokku kutsuma ja kelle kohta ma tean, et praegu rahvas teda enam ei taha."

Tahkuranna monument sai püsti seista veidi üle aasta, 1940. sügisel lammutasid kommarid selle ära.

Üks, iseendast pimestatud inimene võib hakata idiootsusi korraldama, samas kui demokraatlikus riigis on see kõik märksa vähem võimalik.​

Täna on Eestis Pätsile püstitatud kolm mälestusmärki: juba eelmainitud ja taastatud Tahkuranna oma, mälestusmärk Oru lossis ning Estonia teatri ees vedelev Konstantini-näoline hiiglaslik jalgpall.

Kui sügavalt järgi mõelda, on eeltoodud lugu igati õpetlik. Üks, iseendast pimestatud inimene võib hakata idiootsusi korraldama, samas kui demokraatlikus riigis on see kõik märksa vähem võimalik.