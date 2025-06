18. juunil paluti ühismeedias abi 19-aastase noormehe Sven-Ericu leidmisel. «Mu noorem vend on kadunud olnud alates 6. juunist, viimane kontakt oli sel päeval, pärast mida on ta number välja lülitatud,» kirjutas noormehe õde Carita Facebooki tehtud postituses.

Tänaseks on möödas pea kolm nädalat sellest, kui pere noormehega kontaktis oli.

«​Palun anna endast märku! Peagi on täitumas 3 nädalat päevast, mil sind viimati nähti. Sinu viimased sõnad olid emale «Ma luban, ma helistan sulle». Tänaseni ootame seda kõnet!» kirjutab noormehe pereliige. «Kõik su lähedased on murest murtud, kõik otsivad sind, kõik hoolivad.​

Noormehe õde Carita tõdeb toimetusele, et iga päevaga tundub venna leidmine aina rohkem lootusetu. Seda suuresti ka õelate kommentaaride ja väidetava politsei tegevusetuse tõttu.

«Siiamaani teadaolevalt ei ole hakanud politsei teda tõhusamalt otsima, kuna ikka väidavad, et tema elu ei pruugi olla ohus,» väidab naine. «​Samal ajal kui nad otsivad inimesi, kellega pole kõigest loetud tunnid ühendust saadud. See kõik tundub lihtsalt nii ebaaus juba.» Otsinguid alustab peagi ka SA Kadunud. Õe sõnul ei soovi nad aga enamat, kui et vend endast märku annaks.

Politsei kinnitab, et on noormehe leidmisega tegelenud

PPA pressiesindaja Annika Maksimov kinnitab toimetusele, et politsei on noormehe kadumisest teadlik ja on teda ka ise otsinud.

«Küll aga ei ole meil alust arvata, et tema elu oleks ohus, siis seetõttu hetkel me teda meedia kaudu ei otsi. Politsei on suhelnud noormehe lähedaste ja sõpradega, kogunud erinevat infot tema võimalike liikumiste koha ja palunud sõpradel talle edasi öelda, et ta oma õele endast märku annaks. Noormehe otsingud jätkuvad,» kinnitab Maksimov.