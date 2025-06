Niitmata alad hakkavad silma üha rohkemates kohtades üle Eesti. Pargid, raudteejaamade ja mänguväljakute ümbrused, kus varasemalt heina niideti, torkavad silma nüüd sellega, et on kõrge rohu all. Heina alla mattunud on ka esinduslikud paigad, mis paljude arvates peaksid olema niidetud ja igati korras, kuna need kohad on n-ö Eesti visiitkaardiks. Näiteks on Tallinnas Toompea nõlval ja Snelli tiigi ümbruses lastud maltsal põlvini kasvada. «Kõik kohad on nõgeseid ja pikaks kasvanud võililli täis,» ütleb Tallinna elanik.