PR-ÜRITUS? «Tundub, et mõned inimesed kutsuti sinna tähelepanu saamiseks!» Torm Malluka pulma ümber ei taha vaibuda

Blogija Malluka ehk Mariann Treimanni pulmapeost on juba mõned päevad möödas, kuid järelkajad ei näita vaibumise märke.​ Nüüd on sotsiaalmeedia kihama löönud – kommentaatorid arutavad tuliselt nii Malluka külaliste valikut kui ka blogija enda motiive. Mitmed heidavad naisele ette, et ta kutsus pulma suvalisi inimesi vaid meediakajastuse nimel.​