Lähedased ja sõbrad meenutavad Ene Järvist: sa olid alati olemas ja kurbuse hetkel panid naeratama

«Enega saime vahel kokku Pikal tänaval tööle minnes ja möödudes ütles ta mulle naeratades «tere». Imestasin, et ta ei tunne mind, ehk vaid teab, ja siis olin ma liigutatud, sest Ene Järvis pidas mind oma tervituse vääriliseks. Sellest on möödas aegu, aga teda kohates kus kõikjal, on mul alati helge ja soe tunne. Hüvasti, ilus inimene,» meenutab Anne Velli.