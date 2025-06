Blogija Malluka ja Tomas Legranti pulmas esinenud tšellist Silvia Ilves kandis sel tähtsal päeval imelist helesinist kleiti, millest oli võimatu mööda vaadata. Ilves ütleb Elu24-le, et disainis oma kleidi ise. «Ma teadsin, et Mallul oli see tähtis, et oleks roosamanna teema, aga ma mõtlesin, et pakun sinist mannat,» sõnab ta. «Minus on endas selline väike disainer. Mulle meeldib erinevaid aksessuaare kokku sobitada. Leida soodsalt erinevaid variante ja siis need ise kokku miksida,» räägib ta.