MÄNGUS MALLUKA EKSPEIKA? Meelis Tomson avab pärast pulmadraamat suu: mul on p*hhui, lihtsalt miks mind minu ees taga rääkida

Kuigi staarblogija Malluka pulm on juba minevik, ei ole sellega seotud draamad sugugi vaibunud. Nimelt ilmus pulma kutsutud blogija Marimell peole koos külalisega, keda ei olnud nimekirjas. See ootamatu olukord viis selleni, et pruutpaar otsustas peatselt pärast pidustuste algust lahkuda.​ Nüüd avab oma suu ka kutsumata külaline Meelis Tomson ise.