FOTOD JA VIDEOD Jessie J elumuutev lahing vähiga: ma ei taha varjata, mis tegelikult toimub

Jessie J viibis haiglas, kus ta läbis rindkere piirkonnas tehtud operatsiooni. Lauljatar ei hoidnud midagi tagasi ja tahab enda looga inspireerida teisi.

«See postitus näitab viimase 48 tunni ausaid madalseise ja kõrghetki. Olen alati jaganud ausalt nii valusaid kui ilusaid hetki, sest see on osa elust. Olen tänulik oma arstidele, meedikutele ja lähedastele, kes on mind sellel raskel teekonnal toetanud,» jagas ta fännidega.



Postitusest leiab liigutavaid hetki, kus Jessie lamab haiglavoodis, valu näos, ent silmades säde armastusest oma väikese poja Sky vastu. Ta üritab poja jaoks hoida olukorda positiivsena, seletades talle torusid ja tilgutit, mille kaudu veri tema rinnast pudelisse voolab. Ise samal ajal nuttes.