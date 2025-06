ROMANTILINE KLÕPS Laulja Ott Lepland jagas kallimaga sotsiaalmeedias esimest korda ühist pilti

Instagrami ilmus ühine pilt, mis kiirgab suvesoojust, rahu ja koosolemise ilu.​​ Pildi pealkirjaks on märgitus lihtsalt süda, mis sümboliseerib armastust. See on esimene ühine pilt, mille paar on sotsiaalmeediasse postitanud.​



Fotol poseerib paar looduskaunis paigas, ümbritsetuna lopsakast rohelusest. Ott Lepland ja tema kallim Kristiin Lehe naeratavad kaamerasse soojalt ning näevad välja siiralt õnnelikud. ​