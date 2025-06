Rauno sõnul sai talle saatuslikuks üks öine sõit Peetrist Mustamäele tüdruksõbra juurde, mis läks maksma 10,7 eurot. Ta ulatas taksojuhile 20-eurose rahatähe, kuid viimasel polnud Rauno sõnul vahetusraha ning too olevat tahtnud, et Rauno maksakski kogu summaga ehk annaks talle 20 eurot. «Nii palju kui ma vene keelt oskan, siis küsisin, kas on probleem ja ta ütles, et see on minu probleem. Ma küsisin, et kuidas see minu probleem on. Ma kirjutasin viisakalt Bolti kirja ka, et mille jaoks on teil sularaha maksed, kui elementaarse 20 euro eest pole tagasi anda. Kui 50 euro puhul ei ole, siis ma veel saan aru,» rääkis Rauno telefoni teel ajakirjanikule.