«Esiteks tahaksin öelda, et meil pole Malluga mitte mingit kana kitkuda,» kirjutas Marimell oma blogis, kus selgitas olukorda enda jälgijatele ja meediale. Kuid üllatus oli sellegipoolest suur, kui ta sai aru, et kutse kehtib ainult temale. «Minu jaoks on ausalt öeldes natuke veider, et oleme 17 aastat koos olnud ja kutse saan ainult mina. Aga noh, mis sest enam, ma ütlesingi Mallule, et tuleme tseremooniale koos õnnitlema ja Meelis hiljem peole ei jää.» Seetõttu liikus blogijapaar ühiselt Itaalia restorani õhtusöögile.