NUNNU KLÕPS «Tema sünnipäevad on alati täis pojenge, jasmiini ja maasikaid!» Moelooja Lilli Jahilo näitas esimest korda pisibeebit

«Meil on majas uus väike saunaline! Ilusat jaanipäeva meie uuelt kolmeliikmeliselt perelt teie omale. Meie pisike poeg sündis reedel, 13. juunil. Paistab, et tema sünnipäevad on alati täis pojenge, jasmiini ja maasikaid,» kirjutab Lilli Jahilo pildi pealkirjaks, kus jalutab pisibeebiga. Lisaks poja pildile on moelooja lisanud ka pildi pojengidest ning maasikatest.