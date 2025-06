A-KATEGOORIA KLUBIS! Ingrid Mänd täitis pikaaegse unistuse: ma ei teinud lube varem ära, sest kõik kartsid mu pärast

Kiirus ja mootorrattad on Ingrid Mändi alati paelunud. «Mulle on täiega meeldinud mootorrattad ja motosport. See kõik on mind köitnud. Aga ma olen selline tüüp, kellele meeldib kiirus ka. Ma ei teinud lube varem ära, sest kõik kartsid mu pärast,» jagab ta lubade tegemise tagamaid.