VIDEO Malluka pulmas pruudikimbu püüdnud Marjen Võsujalg kinkis selle edasi tuntud bändimehe kallimale

Pühapäeval, 22. juunil toimus Saku mõisas blogija Malluka ja tema kallima Tomas Legranti kauaoodatud pulm. ​

Vaata galeriist, kes blogija pulma saabusid:

Uhkest peost jagus sära ja emotsioone ka sotsiaalmeediasse – eriti TikTokki, kus juutuuber Andrei Zevakin jäädvustas mitmeid värvikaid hetki.

Üheks silmapaistvamaks neist kujunes pruudikimbu viskamine. Videost on näha, kuidas Malluka visatud kimp maandus esmalt maha, kuid kiireim reageerija oli Marjen Võsujalg, kes selle rõõmsalt üles korjas ning ka mõned võidukad tantsusammud tegi.

Peigmees Tomas Legrant kommenteeris hetke humoorikalt: «Peaasi, et ta Antsuga ei abiellu.» Pruut lisas naerdes: «Andrei juba ütles, et palub oma naise kätt, saladuskatte all. See oli väga südamlik vestlus meie kahe vahel.»

Elu24-le kinnitas Võsujalg, et püüdis tõepoolest kimbu kinni, kuid andis selle edasi oma heale sõbrannale. «Meil oli Merillega kokkulepe, et kui kimbu püüan, saab tema selle endale. Usun, et see läks õigesse kohta,» sõnas ta.

Võsujala sõbranna Merille Madiberg on Smilersi solisti Hendrik Sal-Salleri kallim. Kas see tähendab, et järgmised pulmakellad helisevad just neile?