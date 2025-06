Labubu on PopMarti toodetud disaininukkude seeria «The Monsters», mis on 2025. aasta üks enim müüdavaid nimesid interneti veebipoodides. Disaininukk on tõusnud nii sensatsiooniliseks ostumagnetiks, et sellega kaasnevad omad riskid. Seal, kus on raha, on ka petetud kliendid.