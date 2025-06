«Kui sa seda taevas lendamas näed, ei ole sa sihtmärk.» Iraani tuumarajatisi pommitanud lennuk võimaldab jääda radaritele nähtamatuks

B-2 Spiriti, mis on valmistatud 90 protsendi ulatuses komposiitmaterjalidest, tiibade ulatus on 52,4 meetrit, kõrgus on 5,1 meetrit ja tiiva pindala on 490 ruutmeetrit.

Lennuki pikkus on 21 meetrit ja tühikaal 72,6 tonni.

Seda kahe piloodiga pommituslennukit on raske radaril märgata, kuna tal on peitetehnoloogia, mille abil ta jääb pikaks ajaks nähtamatuks elektromagnetilise kiirguse tuvastus-seadmete eest.

Lisaks on sel lennukil mootorimüra summutav seade ning sabaosas laserseade, mis annab märku, kui tekib kondensatsioonijälg. Selle vältimiseks muudavad piloodid lennukõrgust.

Seetõttu ongi B-2 Spirit lennukitega levinud ütlus, et kui sa seda taevas lendamas näed, tea, et sa ei ole sihtmärk. Paljude sõnul on tegu maailma kõige ohtlikuma sõjalennukiga. Euronews vahendab, et pärast laupäevase missiooni lõpetamist olid mitu B-2 pommitajat ametliku teadaande ajaks Iraani õhuruumist lahkunud.

Esimene pommituslennuk B-2 Spirit jõudis Missouris Whitemanis asuvasse USA õhujõudude baasi 1993. aastal ning esimest korda kasutati seda 1999. aastal Kosovo sõjas.

USA saatis need lennukid pärast 11. septembri 2001 terrorirünnakuid USAs pommitama Al-Qaeda ja Talibani baase Afganistanis.

USA ei müü lennukeid B-2 Spirit teistele riikidele, see lennuk on vaid USA õhujõududel.

Aastaid on arendatud B-2 Spiriti uut varianti, mis kannab nime B-21 Rider. Möödunud aasta septembris andis USA armee uut informatsiooni uue lennuki kohta, mille heidutav mõju hakkab tooma kasu ka liitlasriikidele, vahendas ERR.