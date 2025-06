ELU25 Juku-Kalle Raid: kas sinu aeda on kutsutud Jevgeni Ossinovski ja Pärtel-Peeter Pere, et hiljem pahandusi ei tuleks?

Kui Jaanipäeval sõbrad külla tulevad, on täna asjad toidu koha pealt selged, kirjutab Juku-Kalle Raid. Eestlased on grillirahvas. Samas on ajaloohuvilistel ehk täitsa põnev teada, mida vanasti pühade ajal pakuti. Ja kui metsikult jaani tähistati. Tundub, et meie esiisad- ja emad olid iharad metslased. Kui aga pahandusi ei taha, kutsu peole ka raehärrad. Näiteks Ossinovski ja Pärtel-Peeter. Muidu võib pahasti minna.