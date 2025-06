VIDEO Seidi Voogre pani õpetajaameti maha: kaotasin vahepeal enda identiteedi

@seidivoogre Ühe väga õpetliku ja armsa teekonna lõpp! 👩🏻‍🏫📚🖍️ Kui töö ei täida enam su hinge, siis on täiesti okei lahkuda. Mina ei ole kunagi töö osas ajanud taga meeletuid palganumbreid, muidu ma ei töötaks õpetajana. Ja ma ei oleks läinud sel juhul ka pedagoogikat õppima. Minule peab töö tõesti meeldima, et ma saaksin seda teha. Mistõttu ma teengi sotsiaalmeediat - hobi ja töö käsikäes. Täiskohaga töö kõrvalt oli vahepeal päris raske postitamise tähtaegadest kinni pidada ja ennast üritusele kohale saada. Lapsed õpetasid mulle väga palju kannatust ja nad suutsid alati mind naerma ajada. Aga lastega töötamine on väga raske, eriti teise kodukeelega lastega. See töö ei olegi kõigile, sest korraga 24 lapsele midagi õpetada, on korralik katsumus. Uskumatu, kuidas lapsed hinge suudavad pugeda. Aga neli aastat sain hakkama. Lapsed pole kindlasti selle töö juures kõige raskem osa. Pigem on seda koostöö tegemine lastevanematega ja töökaaslastega. Kahjuks ma tundsin, et ma kaotasin õpetajana töötades vahepeal enda identiteedi. Ma postitasin palju harvemini, ma hoidsin ennast palju tagasi, olin tagasihoidlikum ja kinnisem. Isegi enda stiili muutsin, üritasin olla “clean girl”, sest see oleks õpetajale sobilik. Aga ma olen noor inimene, kes tahab elu elada. Ja kellele meeldib oma elu ka jagada. Ma ei taha mõelda “mida see lapsevanem võiks sellest pildist arvata” kui mul on kuskil pokaal käes või paljastavam riietus seljas. Tööl on meil üks roll ja kodus/sõpradega teine. Ja see ongi tervislik! Ma sain sellest aru viimase aasta jooksul. See oli mu esimene täiskohaga pikaajaline töökoht. Seetõttu ka väga eriline. Ma ei ütle, et ma kunagi enam õpetajana tööle ei läheks, aga praegu ma võtan sellest pausi❣️ #eestitiktok ♬ growth - Gede Yudis