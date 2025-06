Pakutakse ka, et iga küla ei peaks pidama eraldi pidu, vaid külad võiksid oma jõud ühendada ja teha ühe suure ülevallalise jaanipeo.

Viikna aga osutab sellele, et mitte külad ise ei peaks korraldama jaanipidu, vaid seda võiks teha Eesti rikkaim vald ise. «Natuke peaks vaeva nägema. Külapeod on külapeod, mis on kogukonnale väga olulised. Praegune Viimsi valla jaanituli on küll täielik läbikukkumine ja naeruväärt üritus,» leiab ärimees. «Tõesti piinlik,» nõustub temaga teine Viimsi elanik.

Viimsi vald selgitab postituse kommentaariumis, et kõnealuse peo «Viimsi Jaanituli 2025» näol ei ole tegemist Viimsi valla korraldatud sündmusega. «Seda korraldab muuseum oma kuluga. Nemad teevad valiku nii programmi kui ka piletihinna osas. Pidude valik on piisavalt mitmekesine, et ilmselt leiab igaüks endale sobiva,» ütleb vald. «Viimsi vald pole aastaid korraldanud jaanituld, sest vald toetab erinevaid jaanitulesid läbi kogukondliku ja kultuurilise tegevuse. Sellisena on paljudes külades ja saartel see korraldatud kui kogukondliku kultuuritegevuse osa,» selgitab vald.

Viikna valla vastusega rahule ei jää viidates sellele, et Rannarahva Muuseum on valla eelarveline asutus, mis oma tegevuses toetub 75 protsendi osas valla toetusele ja tegutseb vastavalt valla arengukavale ning juhistele. «Miks siis vald ei maksa, et teha korralik jaanituli?» küsib ta.