ETTEVAATUST JAANIDEL! Soe, mullitav kümblustünn on lõõgastav, kuid millal muutub see ohtlikuks?

Jaanid on paljudes peredes ka mõnus puhkuseaeg. Kes siis ei tahaks lõõgastuda mõnusas kümblustünnis pärast väsitavat ja stressirohket töönädalat. Mullivann on ju nii mõnus, et tahaks seal kasvõi terve päeva veeta. Kas see on aga seda väärt?

Soome töötervishoiu spetsialist Toni Vänni selgitab, milliseid tagajärgi võib liiga sagedasti vannis käimine endaga kaasa tuua.

Sõrmede ja varvaste otsad lähevad krimpsu

Sõrmede ja varvaste naha kortsumine on tingitud sellest, et vesi lämmatab veresooni ja seetõttu tõmbuvad näpuotsad ning varbad kokku ehk tõmbavad nahka sissepoole.

See on õnneks ohutu ja nahk muutub siledaks, kui see enam veega kokku ei puutu.

Vesi pehmendab nahka

Terve nahk kaitseb tõhusalt siseorganeid ja veresooni mustuse ning bakterite eest. Soe vesi muudab aga naha pehmeks, mistõttu võib see kergemini katki minna. Haav võimaldab mustusel ja bakteritel kehasse siseneda.

Kui mullivanni korralikult ei ole puhastatud, võib tekkida nahainfektsioon, näiteks erüsiipel või follikuliit.

Erüsiipel ehk roospõletik on enamasti streptokokkidest põhjustatud nahapõletik, mis lähtub väikestest infitseerunud haavadest ja mädapõletikukolletest. Bakterid satuvad naha või limaskesta vigastuse kaudu lümfiteedesse. Haigus algab külmavärinate, palaviku ja peavaluga.