TÄIELIK NOKAUT Õllesummeril on tänavu adrenaliin põhjas

Areenile astuvad WBC rahvusvahelise tiitli omanik Ruslan Mitjajev ning taipoksi Euroopa meister Sigrid «Terminaator» Kapanen. Areenile astuvad Ott Remmer, Dmitri Salamatin ja paljud teised tuntud võitlejad. Oodata on ka üllatusmatše ja pööraseid vastasseise.

Laupäevasel päeval on avatud ka VIP-tsoon, mis annab parima vaate ja eksklusiivse elamuse – laudu saab broneerida info@muaythai.ee või telefonil 5623 0068. Kohtade arv on piiratud.

The League on maailmatasemel võitlusspordi- ja meelelahutussündmus, mis on toimunud juba kaheksal korral, koondades kokku iga sündmusega pea 3000 tulist võitlusspordi austajat.