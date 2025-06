«Meil on see asi ka, et meil päris palju asju on mingis osas koostöö. Aga ma ei kujuta ette, kui ei oleks, siis ma ei taha teada, palju need asjad oleks maksma läinud,» sõnas Mallukas. «Ma ütlen ausalt, ma ei kavatse kunagi kokku lüüa, mis see kõik maksma läks, ja I will never know (ingl ma ei saa kunagi teada).»