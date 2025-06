On jaaniaeg, mis ühtlasi tähendab ka seda, et meie oma Eesti maasikad on vaikselt valmimas ning nii mõnedki sordid turulettidel juba müügiski. Kes meist poleks igal aastal tormanud neid kohe ostma, kõhtu maasikatest täis puginud ning hiljem kõhuvaludes vaevelnud?